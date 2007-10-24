Транспорт на будущее

24 октября столичные депутаты определили развитие коммунального транспорта Минска на ближайшие три года.

По сути, это первая в истории столицы комплексная программа такого рода. Уже в 2008 году городским и пригородным транспортом в Минске планируют управлять с помощью глобальной спутниковой системы. Программа предусматривает и почти полную замену старого подвижного состава.

И сегодня депутаты Мингоросовета приняли решение о присоединении некоторых земель микрорайона Шабаны к столице. Там находится дочернее предприятие "Атланта". По иронии судьбы несколько его цехов оказалось на территории Минска, а часть - в столичном районе. Это вызвало сложность во взаиморасчетах.

