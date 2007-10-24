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Транспорт на будущее

24 октября 2007 17:57
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24 октября столичные депутаты определили развитие коммунального транспорта Минска на ближайшие три года.

По сути, это  первая в истории столицы комплексная программа такого рода. Уже в 2008 году городским и пригородным транспортом в Минске планируют управлять с помощью глобальной спутниковой системы. Программа предусматривает и почти полную замену старого подвижного состава.

И сегодня депутаты Мингоросовета приняли решение о присоединении некоторых земель микрорайона Шабаны к столице.  Там находится дочернее  предприятие  "Атланта". По иронии судьбы несколько его цехов оказалось на территории Минска, а часть - в столичном  районе. Это вызвало сложность во взаиморасчетах. 

# общество

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