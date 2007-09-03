Транспорт бьётся током

С диагнозом "электротравма" 47-летнюю минчанку доставили во вторую городскую больницу. Женщина трижды получила разряд в троллейбусе 29-го маршрута.

Начальник отдела дознания по ДТП УГАИ ГУВД Мингорисполкома Владимир Гайшун: "На остановке общественного транспорта "Универсам Рига" по улице Сурганова, женщина заходила в троллейбус, в заднюю дверь, когда рукой взялась за поручень, её ударило током. Она убрала руку, взялась другой рукой за поручень, её снова ударило током. Женщина вышла из троллейбуса, это было вечером, а ночью ей стало плохо."

29 троллейбус уже прошел проверку на диспетчерских постах по токоутечке и сейчас находится в парке №5. Машину сняли с маршрута до выяснения обстоятельств.

Алексей Карабань, директор филиала "Троллейбусный парк № 5": "У нас во всех троллейбусах установлены приборчики ПКТУ, которые настроены на пороговый итог три миллиампера и срабатывают при превышении этого тока. Прибор не показал никакого превышения тока."

