Транспорт будущего приобрел вполне конкретные очертания

Троллейбус 21 века представили сегодня белорусские производители.

Уже на празднике города минчане смогут впервые увидеть троллейбус нового поколения, который может передвигаться без подключения к источнику тока, экономить электроэнергию и самостоятельно диагностировать поломки. Летом следующего года такая модель появится и на городских маршрутах.

Белкоммунмаш презентовал сегодня принципиально новую модель троллейбуса. Некогда директор "Минсктранса", а сегодня - министр транспорта и коммуникаций Владимир Сосновский на мгновение даже пожалел о новой должности: говорит, так и хочется с новым агрегатом на практике познакомиться.

Беларусь сегодня - крупнейший оператор троллейбусного движения в мире. Отказываться от этого вида транспорта в республике пока не намерены - наоборот, всячески модернизируют экологичные, а теперь ещё и экономные машины. На новой модели потребление электроэнергии сокращено вдвое.

Троллейбус сам поддерживает комфортную для пассажиров температуру в салоне, сообщает о неполадках в диспетчерский пункт, подумали конструкторы и об удобстве людей с ограниченными возможностями.

Руководство предприятия уверяет - новую модель троллейбуса минчане смогут увидеть уже на этом празднике города, попробовать в действии - летом следующего года. А уже сегодня троллейбус нового поколения отправится поражать воображение на автовыставку в Москве.

