Трансгенные козлята. Что покажет экспертиза?

Белорусские ученые ожидают результаты генетической экспертизы козлят, рожденных с человеческим геном.

Они появились на свет 1,5 месяца назад в институте животноводства Национальной академии наук. Сейчас исследования проводятся в Санкт-Петербурге.

Результаты генной экспертизы должны показать, являются ли эти козлята трансгенными животными. Вероятность этого, правда, невелика - на 100 коз, которым хирургическим путем был введен человеческий ген, может появиться лишь один - два трансгенных детеныша. И все таки белорусские ученые надеются на положительный результат. Они утверждают, что экспериментальные детеныши внешне уже отличаются от обычных. Они более активны и абсолютно белые, хотя и родились у серых коз.