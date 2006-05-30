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Трансгенные козлята. Что покажет экспертиза?

30 мая 2006 07:24
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Белорусские ученые ожидают результаты генетической экспертизы козлят, рожденных с человеческим геном.

Они появились на свет 1,5 месяца назад в институте животноводства Национальной академии наук. Сейчас исследования проводятся в Санкт-Петербурге.

Результаты генной экспертизы должны показать, являются ли эти козлята трансгенными животными. Вероятность этого, правда, невелика - на 100  коз,  которым хирургическим  путем был введен человеческий ген, может  появиться лишь один - два трансгенных детеныша.  И все таки белорусские ученые надеются на положительный результат. Они утверждают, что экспериментальные детеныши внешне уже отличаются от обычных. Они более активны  и абсолютно белые, хотя  и родились у  серых коз.

# общество

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