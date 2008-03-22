Трагической истории Хатыни - 65 лет

В этот день в 1943 году здесь были сожжены 149 человек, из них-- 75 детей. Страшную судьбу уничтоженной деревни разделили сотни белорусских деревень.За послевоенное время Хатынский мемориал стал святым местом для паломников из сотен стран мира. Сегодня они почтили память всех сожженных в той войне. Поток людей в Хатынь не прекращался с раннего утра. У многих в руках цветы. Сюда пришли не только белорусы, чьих близких коснулась хатынская трагедия. В книге памяти - десятки записей на разных языках. В войну погиб каждый четвёртый, а по данным последним - каждый третий житель Беларуси. И только в этих лесах, Хатынь не единственная, от которой остался лишь пепел. Мемориал окрестили - уникальным в мире <кладбищем деревень>. Для многих Хатынь - стала именем нарицательным. Из тысяч деревень, сожженных огнем войны, возродиться из пепла удалось лишь немногим. Об искалеченных судьбах и о тяжелой памяти, которую еще хранят очевидцы - говорят на митинге. Эту скорбную дату Беларусь отмечает на государственном уровне. Митинги - во всех уголках страны. А в Хатыни вместе с сотнями цветов, к Вечному огню лег венок от Президента страны Александра Лукашенко. Митинг в Хатыни продлился около часа. Но люди не расходились еще долго. Они вспоминали прошлое и говорили о будущем. Из уст в уста передавалась фраза - мы должны помнить это ради грядущих поколений. Сегодня в день Хатынской трагедии по всей стране прошли многочисленные акции и митинги. Ведь, в каждом регионе Беларуси есть свой символ вечной скорби. Когда-то на этом месте были жестоко сожжены десятки тысяч евреев. Сегодня в мемориальном комплексе <Яма> снова горит огонь. Но уже не скорби, а надежды на то, что время не позволит вновь переписать трагические страницы истории. Гомель. Костюмами и резкими па танцевальная труппа лишь образно воссоздает цвета и ритм трагедии двух тысяч маленьких белорусов. Насильно отобранные у матерей, они становились донорами для немецких солдат и офицеров. Сегодня у мемориала в деревне <Красный Бор> каждый венок-дань памяти жертвам Хатынской трагедии. От тех, кто помнит и тех, кто слышал. Молчание у Могилевского мемориала узникам концлагеря прервалось троекратным залпом. Это торжественный призыв к тому, чтобы и впредь от каждого выстрела не было жертв Витебск. Курган на месте бывшего лагеря смерти <5-й полк> - сегодня место встречи ветеранов и бывших узников. В известном всему миру < Бухенвальде> гибли десятки тысяч человек. И именно здесь, как нигде, прошлое становится таким ярким и живым. Гродно. Хатынскую трагедию сегодня вспоминали в каждом уголке Беларуси. Сотни тысяч букетов, марши, салюты, выступления наперебой. На воинском кладбище в Гродно грустную речь стариков прервал поэтический речитатив. Слова надежды и светлые желания детей вместо слёз страданий стариков.