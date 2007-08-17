Трагическая случайность или трагедия от бесхозяйственности

17 августа в столице на улице Одинцова с 9-го этажа упал двухлетний ребенок. Мальчик вывалился в открытое окно на лестничной площадке.

Миша при жизни был любознательным мальчиком. Жил с родителями и бабушкой на улице Одинцова. Здесь родился, сделал первые шаги и свой последний шаг вот из этого окна на девятом этаже.

Кто виноват в трагедии предстоит установить следствию. Окно на лестничной площадке сотрудники ЖЭСа поставили на место - приехали раньше скорой. У столичной милиции серьезные претензии к этой службе. В мае двухлетний ребенок из-за неисправностей лестничного пролета упал с девятого этажа.

Возмущенные жильцы негодуют. Сотрудники ЖЭСа, увидев объективы видеокамер, направляют спецмашины для уборки мусора. Местные власти здесь работают по принципу - пока гром не грянет, мужик не перекрестится.

