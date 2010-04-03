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Традиция красить куриные яйца прижилась у славян еще с дохристианских времен

03 апреля 2010 14:30
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Позже, с приходом православия красный цвет стал означать кровь Христа-спасителя. И в старину, и в наши дни пасхальные яйца нередко расписывают символами, которые говорят о новой жизни.Много старинных традиций и обрядов, связанных с главным атрибутом Пасхи, сохранилось в Беларуси и сегодня. Христиане обмениваются освященными пасхальными яйцами и желают друг другу добра. Кроме того, в праздник принято бить, катать с горок яйца. А чтобы быть здоровыми и красивыми – умываться водой, в которую опущена крашенка.
# общество

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