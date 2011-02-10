Традиционный спортивный праздник «Минская лыжня» пройдёт в субботу

Соревнования начнутся в десять утра на лыжероллерной трассе на проспекте Победителей.

Спортивную подготовку продемонстрируют учащиеся, представители трудовых коллективов и семьи. Массовый старт для всех желающих будет дан в пять вечера, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алексей Прокопович, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:

Мы учредили «Кубок столицы» в рамках этого праздника. Первые старты — команды администраций районов, Мингорисполкома, представители НОК. Конечно, будут старты ветеранов и параолимпийцев, мы пригласили их на это мероприятие.