Прямой эфир

Традиционный спортивный праздник «Минская лыжня» пройдёт в субботу

10 февраля 2011 19:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Соревнования начнутся в десять утра на лыжероллерной трассе на проспекте Победителей.

Спортивную подготовку продемонстрируют учащиеся, представители трудовых коллективов и семьи. Массовый старт для всех желающих будет дан в пять вечера, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алексей Прокопович, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:
Мы учредили «Кубок столицы» в рамках этого праздника. Первые старты — команды администраций районов, Мингорисполкома, представители НОК. Конечно, будут старты ветеранов и параолимпийцев, мы пригласили их на это мероприятие.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
10 февраля 2011 18:50

Продлить жизнь «хрущёвок» можно за счёт надстраивания нескольких этажей

10 февраля 2011 18:44

Очередей на белорусско-польской границе теперь не будет

10 февраля 2011 18:36

Правоохранители Беларуси предлагают запретить несовершеннолетним посещать общественные места без родителей после 23.00