Традиционные профилактические отключения горячей воды начнутся в Минске с 10 мая

В списке «первопроходцев» более 30 улиц.

Процедура займет как обычно 14 дней. Там, где энергетики управятся за меньший срок, горячая вода появится в кранах раньше.

Кто окажется в топ-листе, пока неизвестно. А вот когда банно-тазный период придет в тот или иной дом, можно узнать на сайте Мингорисполкома — minsk.gov.by.

Владислав Левин, главный инженер УП «Минские коммунальные тепловые сети»:

В прошлом году средняя продолжительность отключения горячей воды у населения в Минске составила, по нашим источникам, 9,5 дней. В этом году отключать воду не предполагается более чем на 14 дней.