Традиционные осенние ярмарки стартовали во всех регионах страны

В минувшие выходные многие белорусы смогли отправиться на овощные базары. В столице они открылись во Фрунзенском, Московском и Октябрьском районах, главная же ярмарка разместилась в Центральном – возле Дворца спорта. Массовые сезонные продажи теперь будут проходить каждую субботу во всех районах Минска. Свою продукцию представят овощеводческие и садоводческие организации, фермерские и крестьянские хозяйства столичной области – все, разумеется, дешевле, чем в магазинах.