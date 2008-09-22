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Традиционные осенние ярмарки стартовали во всех регионах страны

22 сентября 2008 07:49
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В минувшие выходные многие белорусы смогли отправиться на овощные базары. В столице они открылись во Фрунзенском, Московском и Октябрьском районах, главная же ярмарка разместилась в Центральном – возле Дворца спорта. Массовые сезонные продажи теперь будут проходить каждую субботу во всех районах Минска. Свою продукцию представят овощеводческие и садоводческие организации, фермерские и крестьянские хозяйства столичной области – все, разумеется, дешевле, чем в магазинах.
# общество

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