Традиции учат любить и уважать родной язык

21 февраля - Международный день родного языка. Он провозглашен 30-й Генеральной конференцией ЮНЕСКО и призывает к сохранению и развитию исчезающих языков малых наций и народностей.

Беларусь - полиэтническое государство, в котором проживают представители более 100 национальностей. По данным последней переписи населения, проведенной в феврале 2000 года, более 70% граждан страны называют родным языком белорусский; 24% - русский. Языком, на котором обычно разговаривают, белорусский называют - свыше 36% жителей, русский - более 62%.

Возродить лучшие традиции белорусской литературы и дать возможность развиваться молодым талантам - такие задачи ставит перед собой на ближайший год Союз писателей Беларуси. На встрече с журналистами было отмечено, что в последнее время в культурной жизни страны наметился подъем и некогда утраченная мощь белорусской литературной школы возрождается в первую очередь благодаря заинтересованности и поддержке государства.