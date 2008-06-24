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Традиции академической школы и многолетние наработки

24 июня 2008 11:34
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Именно это больше всего привлекает специалистов из стран СНГ и Прибалтики в белорусском высшем образовании. Многому у нас можно поучиться и в плане социальной защиты студентов и выпускников вузов. Зарубежные гости готовы поделиться с белорусами и своим опытом в этой сфере. В течение трёх дней специалисты из России, Украины, Азербайджана и других стран посетят минские университеты. Такая международная встреча состоялась в белорусской столице впервые.
# общество

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