Традиции академической школы и многолетние наработки

Именно это больше всего привлекает специалистов из стран СНГ и Прибалтики в белорусском высшем образовании. Многому у нас можно поучиться и в плане социальной защиты студентов и выпускников вузов. Зарубежные гости готовы поделиться с белорусами и своим опытом в этой сфере. В течение трёх дней специалисты из России, Украины, Азербайджана и других стран посетят минские университеты. Такая международная встреча состоялась в белорусской столице впервые.