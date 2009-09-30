Toyota отзывает 3,8 млн. автомобилей

Крупнейший японский производитель собирается отозвать 3,8 млн. автомобилей в США в связи с выявленным конструктивным дефектом, который может стать причиной ДТП.

Речь идет о неудачном расположении коврика под ногами водителя, что может затруднить доступ к педали акселератора, нарушая тем самым способность автомобиля набирать скорость и, как следствие, привести к аварии.

Это операция по отзыву и ремонту автомобилей будет самой масштабной в истории компании. В зависимости от года выпуска отзыву подвергнутся сразу несколько видов автомашин под маркой Toyota: Camry, Avalon, Prius, Tacoma, Tundra, Lexus. Представители Toyota уже предупредили владельцев дефектных автомобилей, рекомендовав им убрать водительский напольный коврик и ничем его не заменять.

В августе этого года Toyota уже отозвала с рынка США 95 тыс. 700 автомобилей из-за потенциального дефекта тормозов. В этом же месяце компанией также были отозваны около 690 тыс. машин, произведенных в Китае на совместных предприятиях, в связи с неисправностью стеклоподъемников, передает БЕЛТА.