Товарооборот с Россией по итогам года должен выйти на рекордные 45 млрд долларов – Головченко

Глава правительства ознакомился с работой Завода приборов автоматического контроля. Здесь занимаются производством изделий и комплектующих для карьерной техники. Кроме этого, совместно с Академией наук разработали и выпускают станции обезжелезивания. В месяц предприятие может производить до 20 модулей. Сейчас здесь реализуют инвестпроект по запуску кольцераскатного производства. Это позволит заместить ряд импортной продукции.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Сейчас ключевая задача – это воспользоваться по максимуму теми возможностями, которые нам предоставляются в связи с уходом недружественных производителей с близкого нам рынка. Более того, у нас уже возникает проблема, когда наши мощности по многим направлениям не позволяют удовлетворять спрос на белорусскую продукцию. Поэтому эти узкие места сейчас будут расшиваться, в том числе и в рамках инвестиционных проектов. Порядка 45 миллиардов оборот мы с Россией ожидаем. И в понедельник планируем встретиться с коллегой, председателем правительства Российской Федерации, в составе расширенной делегации для того, чтобы обсудить текущее положение во взаимной торговле, реализации инвестиционных проектов, синхронизации нашей промышленной политики. И ряд других вопросов, которые являются очень злободневными для Беларуси и России.