Товарооборот Брестской и Ленинградской областей за пять лет вырос в три раза

Пятая на территории России и четвертая в Санкт Петербурге. «Белорусская деревня» – мультибрендовое торговое пространство, где все только нашего производства, открыто с участием делегации Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регион плодотворно сотрудничает с северной столицей России, а товарооборот с Ленинградской областью за последние пять лет увеличился в три раза. О дальнейшем развитии экономических связей шла речь на встрече председателя Брестского облисполкома с губернатором Ленинградской области. Успешный межрегиональный диалог отражает динамику развития белорусско-российского партнерства в целом.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома: Эти два месяца показывают, что товарооборот должен превзойти 150-160 миллионов. Это уже подкреплено контрактами, документами, которые позволяют говорить о том, что мы продолжаем развиваться.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России:

Для нас важно в этих условиях продолжать двигаться вперед, развиваться, поддерживать добрые отношения с Республикой Беларусь, с регионами, с которыми мы дружим, и не просто дружим, а взаимно друг друга поддерживаем, в том числе экономически.

По итогам переговоров решено проработать проект по производству в Ленинградской области белорусских красок для дорожной разметки, а российские партнеры готовы помочь с развитием судостроительства в Пинске. Обсуждались и гуманитарные проекты. Российских школьников уже предстоящим летом ждут в центре патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости.