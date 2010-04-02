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Торжественный вечер, посвященный Дню единения народов Беларуси и России, в Белгосфилармонии

02 апреля 2010 17:40
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В зале собрались политические и государственные деятели, творческая интеллигенция и представители общественных объединений.

Александр Бабаков, заместитель Председателя Госдумы Российской Федерации:
Интеграционные процессы, с одной стороны, очень сложные, а с другой, — позитивные, потому что мировой финансово-экономический показал, что решать сложные проблемы невозможно в одиночку. Только совместно с другими государствами, которые понимают, что такое равноправное партнерство, взаимная выгода, можно реализовывать совместные проекты.

Татьяна Москалькова, депутат Госдумы Российской Федерации:
Мы едины на генетическом уровне, мы едины в культуре, в нравственном, моральном, духовном пространстве.

# общество

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