Торжественный прием по случаю Дня матери прошел в правительстве Беларуси

На ставшее уже традиционным мероприятие пригласили 26 женщин из всех регионов страны. Это руководители организаций, работницы сельхозпредприятий, учителя, медики, соцработники и домохозяйки.

Как было отмечено на встрече, внимание к проблемам семьи, материнства и впредь не будет снижаться.

Светлана Жукова, социальный работник территориального центра социального обслуживания населения Фрунзенского района Минска:

У меня пятеро детей. Это счастье, когда утром к тебе придут, разбудят, скажут: «Доброе утро, мамочка», — приготовят тебе завтрак, помогут тебе во всём. Во всём поддержка, я их растила одна.

Людмила Мищенко, директор Могилевской государственной гимназии-колледжа искусств:

Матерью в самой большом и широком смысле этого слова быть, конечно же, почётно и важно. Но ещё очень важно и то, что наше государство их поддерживает. Та поддержка женщинам, мамам, которая создаётся у нас в республике, совершенно неоценима.

А в Минской городской ратуше руководство столицы торжественно вручило ордена Матери многодетным женщинам. Этой награды за 16 лет в республике удостоены более 6,5 тысяч мам. В текущем году — 314. Все они родили и достойно воспитали пятерых и более детей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Поддержка семьи, материнства и детства остается в приоритетах социальной политики государства — с 1 октября пособия в связи с рождением ребенка в Беларуси возросли вдвое.