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Торжественный прием по случаю Дня матери прошел в правительстве Беларуси

14 октября 2011 15:16
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На ставшее уже традиционным мероприятие пригласили 26 женщин из всех регионов страны. Это руководители организаций, работницы сельхозпредприятий, учителя, медики, соцработники и домохозяйки.

Как было отмечено на встрече, внимание к проблемам семьи, материнства и впредь не будет снижаться.

Светлана Жукова, социальный работник территориального центра социального обслуживания населения Фрунзенского района Минска:
У меня пятеро детей. Это счастье, когда утром к тебе придут, разбудят, скажут: «Доброе утро, мамочка», — приготовят тебе завтрак, помогут тебе во всём. Во всём поддержка, я их растила одна.

Людмила Мищенко, директор Могилевской государственной гимназии-колледжа искусств:
Матерью в самой большом и широком смысле этого слова быть, конечно же, почётно и важно. Но ещё очень важно и то, что наше государство их поддерживает. Та поддержка женщинам, мамам, которая создаётся у нас в республике, совершенно неоценима.

А в Минской городской ратуше руководство столицы торжественно вручило ордена Матери многодетным женщинам. Этой награды за 16 лет в республике удостоены более 6,5 тысяч мам. В текущем году — 314. Все они родили и достойно воспитали пятерых и более детей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Поддержка семьи, материнства и детства остается в приоритетах социальной политики государства — с 1 октября пособия в связи с рождением ребенка в Беларуси возросли вдвое.

Торжественный прием по случаю Дня матери

Торжественный прием по случаю Дня матери

Торжественный прием по случаю Дня матери

Торжественный прием по случаю Дня матери

Торжественный прием по случаю Дня матери

Торжественный прием по случаю Дня матери

Торжественный прием по случаю Дня матери

Торжественный прием по случаю Дня матери

# общество # Фотофакт # Белоруссия

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