Торжественный прием Александра Лукашенко во Дворце Республики, посвященный Дню женщин

В зале — женщины-ученые и политики, учителя и врачи, работники культуры и сельского хозяйства. Среди приглашенных на праздничный прием немало многодетных матерей. Им — особое внимание со стороны государства.

Под звуки музыкального цикла Вивальди «Времена года» (часть, посвященная Весне) в фойе Дворца Республики начали собираться лучшие представительницы и без того прекрасной половины человечества. Модели и закройщицы, артистки и продавщицы, парламентарии и участковые, белорусские спортсменки и даже женщины-судьи.

Антонина Каретникова сегодня не при судебной мантии, но и в ней чувствует себя прекрасно, женственно и на своем месте.

Антонина Каретникова, председатель суда Оршанского района и г. Орши:

Все гражданские дела, особенно те, которые касаются брачных и семейных отношений, ближе женщинам, чем мужчинам. Поэтому в суде работает очень много женщин.

Президентский прием, посвященный Дню женщин, добрая традиция, которая год от года собирает все больше самых ярких и достойных белорусок.

Успехи и заслуги молодой Беларуси во многом достигнуты благодаря женщинам. Прекрасная половина человечества комфортно чувствует себя не только в таких привычных сферах, как медицина, образование, но и в правоохранительных органах, МЧС, парламенте, бизнесе.

Конечно, особый почет — женщинам-матерям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Каждый из нас своим первым вздохом, первым шагом, первым словом обязан женщине — своей матери. Поэтому именно с ней ассоциируются самые светлые и нежные образы в нашей жизни. Наши женщины славятся не только красотой и обаянием, но и высокой духовностью, интеллектом, искренней любовью к Родине. Все классики утверждали, что уровень цивилизованности государства определяется социальным положением женщин в нем, отношением к ним в обществе. В этом плане Беларусь — неплохой пример.

Надо сказать, что во многих областях жизни наши соотечественницы сегодня опережают мужчин. Они лидируют по уровню образованности, приобщенности к достижениям науки и культуры, тщательнее следят за своим здоровьем, уделяют больше внимания физической культуре и спорту.

Особое поздравление в этот день — женщинам-матерям. Испокон веков материнство считается высшим, от Бога данным, предназначением женщины. Ведь мать дает жизнь, дает маленькому человечку понятия добра, справедливости, заботы о ближних. Сегодня можно искренне порадоваться тому, что в прошлом году в нашей стране родилось более 109 тысяч детей. Это на 2 тысячи больше, чем годом раньше, и на 6 тысяч больше, чем в 2007 году. Значит, проводимая в государстве социальная политика имеет правильную направленность и конкретный результат.

Безусловно, национальными приоритетами и впредь останутся повышение социального статуса наших женщин, укрепление института семьи, защита материнства и детства. Ведь Вы, дорогие женщины, истинное богатство Беларуси, надежда, гордость нашей нации.

Сразу трое женщин сегодня взяли из рук президента «Орден Матери». Двоих наградили медалью «За трудовые заслуги». Еще две белоруски унесли домой «медаль Франциска Скорины». Председатель оршанского суда Антонина Ивановна отныне будет носить «Орден Почета» — единственный на сегодняшнем награждении.

Что же касается вообще собравшихся на приеме белорусок, то все они, если и неизвестны широкой публике, то все равно хоть в чем-то отличились. Конечно, VIP-персон было больше. Вот бронзовый призер канадского Ванкувера биатлонистка Да́рья До́мрачева хвастается Президенту олимпийской медалью.

Мужчины произносили тосты в честь прекрасных дам. Очень искренние слова произнес Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Cегодня все тосты будут посвящаться только Вам — самым милым, добрым и красивым. Поэтому я желаю Вам доброты, которая у Вас есть, чтобы Вы ее не теряли. Я желаю Вам всегда оставаться такими же красивыми, какими Вы являетесь в эти праздничные весенние дни. Самое главное, чтобы в Вашей жизни было меньше огорчений и Вы радовались здоровью и процветанию Ваших родных, близких и детей.

После таких проникновенных слов заговорили четкие выверенные движения суворовцев. Каждой женщине в зале они подарили по красивому букету цветов. Прием продолжился.

Евгений Горин, Андрей Новгородцев и Игорь Пучков, телекомпания СТВ.