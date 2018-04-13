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Торжественные проводы военнообязанных, призванных из запаса, пройдут 13 апреля под Борисовом

13 апреля 2018 08:15
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Новости Беларуси. 13 апреля на полигоне под Борисовом пройдут торжественные проводы военнообязанных, призванных из запаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественные проводы военнообязанных, призванных из запаса, пройдут 13 апреля под Борисовом-1

Порядка 2000 белорусов практически месяц выполняли задачи, связанные с проверкой Вооруженных Сил. 12 апреля состоялись совместные тактические учения с боевой стрельбой подразделений 147-ого зенитного ракетного полка и авиации (подробнее здесь).

# общество # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь

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