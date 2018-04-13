Торжественные проводы военнообязанных, призванных из запаса, пройдут 13 апреля под Борисовом

Новости Беларуси. 13 апреля на полигоне под Борисовом пройдут торжественные проводы военнообязанных, призванных из запаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 13 апреля на полигоне под Борисовом пройдут торжественные проводы военнообязанных, призванных из запаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Порядка 2000 белорусов практически месяц выполняли задачи, связанные с проверкой Вооруженных Сил. 12 апреля состоялись совместные тактические учения с боевой стрельбой подразделений 147-ого зенитного ракетного полка и авиации (подробнее здесь).