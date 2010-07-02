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Торжественные церемонии, посвященные Дню Независимости, пройдут 2 июля в Беларуси

02 июля 2010 06:54
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Ветераны возложат цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе Хатынь. А кульминацией предпраздничного дня в столичном регионе станет акция у комплекса «Курган Славы». Здесь же организуют и полевую солдатскую кухню.Впрочем, остальные регионы также не останутся в стороне. К примеру, в Гродно на свою первую вахту заступит рота почетного караула из молодых людей. В караул отобрали самых достойных учащихся школ и вузов города. Тем временем, могилевчане посоревнуются в ретро-пробеге старинных автомобилей.
# общество

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