Торжественные церемонии, посвященные Дню Независимости, пройдут 2 июля в Беларуси

Ветераны возложат цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе Хатынь. А кульминацией предпраздничного дня в столичном регионе станет акция у комплекса «Курган Славы». Здесь же организуют и полевую солдатскую кухню.Впрочем, остальные регионы также не останутся в стороне. К примеру, в Гродно на свою первую вахту заступит рота почетного караула из молодых людей. В караул отобрали самых достойных учащихся школ и вузов города. Тем временем, могилевчане посоревнуются в ретро-пробеге старинных автомобилей.