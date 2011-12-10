Торжественную присягу приняли сегодня военнослужащие-пограничники

Новости Беларуси. Торжественные присяги прошли в Полоцке, Сморгони, Пинске и Дзержинске. По традиции, молодых солдат поздравили представители Госпогранкомитета, ветераны, родные и близкие.

Александр Конон в рядах зеленых фуражек уже месяц. За это время парень успел понюхать пороху. Будучи на гражданке железнодорожником, признается: плюсов от службы в армии – вагон.

Александр Конон, военнослужащий-пограничник:

Научились строевой, научились дисциплине, не разговаривать в строю, не разговаривать за столом. Первый день было очень тяжело, второй – легче, третий – еще легче. А сейчас уже как соколята.

Также, как и Александр, присягу сегодня принимали сотни военнослужащих. Клятву на верность родине произнес каждый. Кстати, на службу в погранвойска отбирали призывников с водительскими правами. Кроме званий, стражи рубежей через полтора года получат еще и водительское удостоверение с отметкой в графе «С». Кроме практических наук, изучать пограничники будут и теорию.

Денис Сергеев, начальник отдела идеологической работы войсковой части № 1463:

Мы их учим тому, что в первую очередь они пограничники. Все пограничные науки они изучают с первых дней. Попав на пограничную заставу, они будут водителями, но в первую очередь это все-таки пограничники.

Для самих военнослужащих, к слову, созданы все условия. Например, в дзержинской войсковой части есть все необходимое для подготовки бойца.

Анатолий Лаппо, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Сейчас они учатся на новых тренажерах, на новых современных средствах охраны границы. Так что люди, которые прошли курс молодого бойца в Дзержинской школе, придут в подразделения уже готовыми к службе.

Пока главные герои праздника маршировали в строю, их родители и друзья ждали встречи. Для них это первое с момента призыва свидание с сыновьями и друзьями. Впереди долгие месяцы ожидания, однако в том, что служить нужно – никто не сомневается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.