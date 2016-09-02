Торжественное мероприятие в честь победителей конкурса «Минский мастер» пройдет 2 сентября во Дворце культуры профсоюзов

Новости Беларуси. В преддверии Дня города. Сегодня в Минске будет дан старт торжествам, посвященным празднику столицы. По традиции они начнутся с чествования победителей городского конкурса профессионального мастерства «Минский мастер». Церемония награждения пройдет в Республиканском Дворце культуры профсоюзов.

В отборочных этапах приняли участие почти 20 тысяч работников. Выбрали 37 победителей. Среди них столичные врачи, повара, следователи, пожарные, учителя и журналисты. Сегодня лучшим в своей сфере вручат дипломы и ценные подарки. Основные же торжества посвященные Дню рождения столицы начнутся завтра. Праздник развернется во всех уголках Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.