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Торжественное мероприятие в честь победителей конкурса «Минский мастер» пройдет 2 сентября во Дворце культуры профсоюзов

02 сентября 2016 06:00
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Новости Беларуси. В преддверии Дня города. Сегодня в Минске будет дан старт торжествам, посвященным празднику столицы. По традиции они начнутся с чествования победителей городского конкурса профессионального мастерства «Минский мастер». Церемония награждения пройдет в Республиканском Дворце культуры профсоюзов.

В отборочных этапах приняли участие почти 20 тысяч работников. Выбрали 37 победителей. Среди них столичные врачи, повара, следователи, пожарные, учителя и журналисты. Сегодня лучшим в своей сфере вручат дипломы и ценные подарки. Основные же торжества посвященные Дню рождения столицы начнутся завтра. Праздник развернется во всех уголках Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Конкурс

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