Торжественная церемония захоронения останков белорусских воинов в Минске

В храме-памятнике в честь Всех Святых в 21.30 состоится церемония захоронения останков участников трёх войн. Они принимали участие в сражениях 1812 года, первой мировой и Великой Отечественной.

Теперь останки будут покоиться в нижней алтарной части здания — в крипте.

Останки неизвестных солдат привезли из трех белорусских городов — Витебска, Гродно и Лоева. Они были найдены на полях сражений.

К этому событию интерес огромен, его уже называют историческим. Рота Почетного караула готовилась к этому событию целый месяц.

О начале церемонии возвестят фанфары. К воротам храма подъедут бронетранспортеры. На них установят саркофаги с останками воинов. Снять и перенести их на специальные постаменты доверят военнослужащим роты Почетного караула. Далее, уже окропленные святой водой, урны с прахом под колокольный звон внесут в крипту храма.

Александр Анисимов, главный дирижер Национального академического симфонического оркестра Республики Беларусь:

Лучшего произведения для такого случая придумать было сложно — это торжественная увертюра 1812 г. П. И. Чайковского. Она была посвящена открытию храма Христа Спасителя в Москве и окончанию войны 1812 г. Я думаю, что и другие произведения, которые будут звучать в концертной части программы уже после официальной церемонии, тоже достойны того, чтобы звучать именно на этом месте и именно в это время.

Этот храм может стать настоящей поминальной книгой Беларуси. О каждом погибшем воине и жертве репрессий будут напоминать керамические таблички с именами на фасадах храма. Вся информация войдет также в архивы храмовой библиотеки.

Ожидается, что в ближайшее время сюда прибудет Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, а также глава Римско-Католической церкви Тадеуш Кондрусевич и представители других конфессий. Негасимую лампаду в храме зажжёт Президент Беларуси Александр Лукашенко. Все действо закончится ближе к полуночи очень красиво — фейерверком и колокольным звоном.

Алеся Высоцкая, телекомпания СТВ.