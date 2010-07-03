Торжественная церемония захоронения останков белорусских воинов-участников трех воин прошла в Минске

Ее посетил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Захоронение останков прошло в минском храме-памятнике в честь Всех святых.

Вокруг храма люди стали собираться еще задолго до начала. Тысячи людей хотели увидеть торжественную церемонию захоронения останков неизвестных солдат своими глазами. Для тех, кто не успел занять место поближе, специально установили большие экраны.

На церемонию прибыл и глава государства вместе с младшим сыном. У подножия Храма рядом с Президентом Александром Лукашенко Митрополит Филарет. Вместе они наблюдали, как к воротам подъехали бронетранспортеры с саркофагами. В них – останки трех воинов. Это солдаты Отечественной войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной.

Специальное подразделение минобороны обнаружило их во время поисковых экспедиций. Останки прошли необходимые экспертизы – антропологическую и археологическую. Глава белорусской православной церкви прочитал разрешительную молитву над почившими и окропил саркофаги святой водой.

Под колокольный звон урны с прахом отправились в свой истинно последний путь. Солдаты роты почетного караула внесли их в крипту храма. Это помещение под храмом, прямо под алтарем. Нужно сказать, уникальное место. Врата в крипту необычные. Каждая створка – более полутонны. Их еще называют Слезы Беларуси. Здесь изображены символы тяжелых событий, выпавших на долю белорусов. Это Грюнвальд, Сморгонь, соловки, Хатынь, Тростнец и Чернобыль. Внутри же помещения – мемориальные ниши для земли с памятных боевых мест и место захоронения неизвестных солдат.

Всехсвятский храм-памятник задумывался как место национального поминовения. В честь всех святых – значит не только в честь героев веры или подвижников. Но и в честь тех, кто совершал подвиги. Даже если имена их и неизвестны. Сегодня храм – это открытая книга народной памяти.

После погребения останков в центре крипты Александр Лукашенко и митрополит Филарет в прямом смысле зажгли символ – негасимую лампаду. И возложили венок от имени главы государства.

Выступая перед многотысячной толпой, Президент выразил, надежду, что этот Храм превратится в общенациональный мемориал. Многие помнят, как много лет назад в начале девяностых на этом месте был только пустырь. А сегодня – своеобразное олицетворение памяти и скорби. В том числе и благодаря государственной поддержке.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Белорусский народ никогда не сдавался на милость врага. И сегодня мы готовы пройти через самые тяжкие испытания, ради независимости, во имя права свободно жить на своей земле, той, которая завещана нам предками. Беларусь никогда ни для кого не была и не будет источником военной угрозы. Но свое, созданное народом, будем свято почитать и защищать.

Глава государства высказал слова благодарности в адрес белорусской православной церкви за то, что доброе и глубоко патриотическое начинание воплощено в жизнь.

Торжественная церемония завершилась еще до полуночи. Но люди не спешили расходиться по домам. Тем более, что на ступенях храма продолжали гореть тысячи свечей и шел концерт симфонического оркестра. Кто-то просто слушал, а кто-то спешил запечатлеть себя на фоне величественного храма.

Наталья Бреус, Алексей Адашкин, Андрей Сержантов, Игорь Пучков, телекомпания СТВ.