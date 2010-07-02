Торжественная церемония захоронения останков белорусских воинов пройдет в Минске

Местом последнего упокоения праха участников трех войн – 1812 года, первой и второй мировой – станет минский храм-памятник в честь Всех святых.

Под его алтарем захоронят останки неизвестных солдат, которые сражались на территории Беларуси. Они были найдены в Лоеве, Витебске и Гродно. А затем перевезены в белорусскую столицу. Гробы с прахом воинов внесут на руках в крипту храма-памятника военнослужащие роты почетного караула. Церемония начнется в 21.30 и завершится около полуночи колокольным звоном.

Отметим, храм-памятник строится в Минске на улице Калиновского с 1996 года, когда при участии Президента Беларуси Александра Лукашенко и Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси в основание храма была заложена капсула с памятной грамотой. Строительство осуществляется по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго и при содействии главы белорусского государства.

Пять куполов храма-памятника посвящены Господу Иисусу Христу, Святым Беларуси, павшим за Отечество воинам, репрессированным, убиенным детям. Храм станет объектом национального масштаба, своего рода поминальной книгой. По фасаду здания будут прикрепляться маленькие таблички из керамики, на которых напишут имя каждого погибшего воина и каждого репрессированного, чтобы любая семья могла увидеть, что в храме есть напоминание об их дедах и прадедах.