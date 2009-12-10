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Торжественная церемония награждения по случаю 10-летия Союзного государства

10 декабря 2009 21:51
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Высокие награды двух стран – белорусский орден дружбы народов вручит россиянам Александр Лукашенко, а российский орден дружбы – белорусам вручит Дмитрий Медведев.Наград удостоены Патриарх Кирилл, Митрополит Филарет, полномочный представитель Президента России в Приволжье Григорий Рапота, губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, глава национальной академии наук Беларуси Михаил Мясникович, ректор БГУ Сергей Абламейко, секретарь Совета безопасности Беларуси Леонид Мальцев и министр обороны России – Анатолий Сердюков.
# общество # Лукашенко

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