Торжества проходят по всей Беларуси

В Могилёве праздник начался в мемориальном комплексе Буйничское поле. Во время войны на этом месте шли наиболее ожесточённые бои.

Тогда бойцы Красной армии удерживали врага здесь 28 дней. Возложение цветов и минута молчания. У мемориала не было долгих речей. Силы ветеранов берегли для торжественного шествия по центральной улице города.

Сегодня все мероприятия в Могилёве начинались с опережением. В городе ожидались осадки, поэтому и митинг в Буйничах и шествие колонны стартовали на 10 минут ранее. Несмотря на это, люди собрались заблаговременно, а погода не подвела. Хоть и ходили над городом тучи, дождь праздничную колонну не потревожил. В ее рядах около 600 человек - руководство области, воины-интернационалисты, спортсмены. Ветераны влились в колонну примерно на середине пути. Расстояние до Советской площади, где был запланирован митинг, немалое, а силы уже не те. Но, несмотря на это, настрой у собравшихся боевой.

Благодарность горожан действительно безгранична. На всём протяжении пути до центральной площади ветеранов задаривали цветами. Торжественностью момента прониклись даже дети. Многие из них историю войны в школе еще не проходили. Но уже сейчас понимают, как обязано сегодняшнее поколение ветеранам.

Кстати, Советская площадь в Могилеве, где проходил торжественный митинг, накануне Дня Победы была переименована. Теперь это - площадь Славы. Ветераны название одобрили. Оно заслужено в годы войны, заслужено ими самими.

Венки и цветы легли сегодня к подножию всех памятников и мемориалов Беларуси. Торжественная церемония возложения прошла и у Кургана Славы. Этот исторический памятник возведен в 1944 году в честь победы Советской Армии. Память воинов-освободителей почтили представители Минского и Смолевичского районов, общественные организации, школьники и молодежь. Для ветеранов сегодня особенно важно, как молодежь сохранит то, что солдаты войны героически отстояли мир.

Празднования Дня Победы в Витебске год от года становятся всё масштабнее. Однако свидетелей событий той страшной войны становится всё меньше. Тем не менее, для участников Великой Отечественной, которые сегодня пришли на Площадь Победы в Витебске важно почтить память погибших товарищей. Вместе с фронтовиками дети, внуки и правнуки. В адрес героических дедов и прадедов звучат тёплые слова признательности за мирное небо над головой. Ветеранам - цветы, почет и уважения.