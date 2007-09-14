Торговые объекты - под пристальным вниманием столичных санэпидемиологов

Жёсткому соблюдению правил хранения продуктов на рынках - внимание особое.

Очередная проверка Комаровского рынка серьезных нарушений не выявила, но внимание предпринимателей на некоторые недочеты обратила. Торговые объекты всегда находятся под пристальным вниманием санэпидемиологов - продукты питания на особом счету.

Жёсткое соблюдение правил хранения - это непременное условие - с теми, кто этого не понимает, разговор короткий - штраф.

Но самый главный контролер - покупатель. Если качество продуктов вызывает сомнения - их развеять поможет местная лаборатория. Более 30% всех покупок минчане совершают на рынках: цифра не маленькая, деньги большие, ответственность серьёзная. Обеспечение порядка на 22 рынках столицы - задача не только городских служб, но и самих предпринимателей: санитарные правила хоть и жёсткие, но вполне выполнимые.

