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Торгово-развлекательный центр появится в районе улиц Купалы и Богдановича

03 июля 2010 09:47
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Строительство начнут в 2011 году на средства оманского инвестора. Стороны во время встречи в Мингорисполкоме обменялись копиями инвестиционного договора, по которому на берегу Свислочи возведут 5-звездочный отель, элитные жилые дома и торговые комплексы с магазинами.Появится также зона искусства – продемонстрировать свое творчество смогут мастера народного творчества, художники. При этом монастырские корпуса, расположенные рядом с больницей, будут сохранены.
# общество

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