Торговлю на Червенском рынке не прекратят вплоть до 1 апреля

Новости Беларуси, Минск. Предпринимателям Червенского рынка предложили арендовать новые торговые места на льготных условиях. Шаг навстречу уже сделали Комаровский рынок и «Ждановичи».

К слову, торговлю на Червенском не прекратят вплоть до 1 апреля, когда на территории разворотного кольца троллейбусов по улице Маяковского появится альтернативный объект — торговый общественный центр, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». К этому времени вместительную площадку заасфальтируют и создадут комфортные условия для работы. На месте Червенского рынка вырастет многофункциональный комплекс.

Александр Калиновский, начальник управления предпринимательства Мингорисполкома:

Руководство Червенского рынка и администрация рынка Ждановичи вышли на Мингорисполком с предложением установить на первые полгода льготные условия по арендной плате. Понижающий коэффициент 0,5 будет действовать три месяца и 0,75 — последующие три месяца с постепенным выходом на общеустановленный по данному объекту для определённой группы товаров. Мингорисполком данное решение поддержал.