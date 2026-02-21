Топливная блокада Кубы. Только ли в нефти дело и кто следующий, разберёмся в ток-шоу «Мнения»

Энергетическая блокада Кубы. Но только ли в нефти дело?

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук, профессор: Венесуэла, Куба. Следующий – это однозначно Иран. Там везде есть энергоресурсы.

И почему все это серьезный урок всему миру?

Николай Межевич, доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН: Речь пойдет и о Фолклендских островах, и, кстати, Французская Гвиана. Я бы сказал так: приготовиться всем.

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХиГС: Это же многоходовочка, разыгранная так. Мы прекрасно знаем, что эта операция под руководством Рубио готовилась в течение полугода.

Саймон Ципис, доктор политических наук, эксперт по международным отношениям и национальной безопасности:

За этим стоит не Трамп и не Рубио. За этим стоят мировые мегакорпорации нефтяного бизнеса.

Николай Бузин:

Пора уже войти в этот вопрос и Китаю, который об этом уже заявил, и Российской Федерации. И кому-то дать по зубам.