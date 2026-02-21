Топливная блокада Кубы. Только ли в нефти дело и кто следующий, разберёмся в ток-шоу «Мнения»
Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.
Энергетическая блокада Кубы. Но только ли в нефти дело?
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук, профессор:
Венесуэла, Куба. Следующий – это однозначно Иран. Там везде есть энергоресурсы.
Николай Межевич, доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН:
Речь пойдет и о Фолклендских островах, и, кстати, Французская Гвиана. Я бы сказал так: приготовиться всем.
И почему все это серьезный урок всему миру?
Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХиГС:
Это же многоходовочка, разыгранная так. Мы прекрасно знаем, что эта операция под руководством Рубио готовилась в течение полугода.
Саймон Ципис, доктор политических наук, эксперт по международным отношениям и национальной безопасности:
За этим стоит не Трамп и не Рубио. За этим стоят мировые мегакорпорации нефтяного бизнеса.
Николай Бузин:
Пора уже войти в этот вопрос и Китаю, который об этом уже заявил, и Российской Федерации. И кому-то дать по зубам.
Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы смогли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 22 февраля, в 22:00 на «РТР-Беларусь».