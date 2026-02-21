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Топливная блокада Кубы. Только ли в нефти дело и кто следующий, разберёмся в ток-шоу «Мнения»

21 февраля 2026 16:05
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Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. В этот раз на повестке «железный занавес», которым Запад, видимо, собрался отгородиться от Союзного государства.

Энергетическая блокада Кубы. Но только ли в нефти дело?

Топливная блокада Кубы. Только ли в нефти дело и кто следующий, разберёмся в ток-шоу «Мнения»-2

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук, профессор: 
Венесуэла, Куба. Следующий – это однозначно Иран. Там везде есть энергоресурсы.

Топливная блокада Кубы. Только ли в нефти дело и кто следующий, разберёмся в ток-шоу «Мнения»-4

Николай Межевич, доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН:
Речь пойдет и о Фолклендских островах, и, кстати, Французская Гвиана. Я бы сказал так: приготовиться всем.

И почему все это серьезный урок всему миру? 

Топливная блокада Кубы. Только ли в нефти дело и кто следующий, разберёмся в ток-шоу «Мнения»-6

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХиГС:
Это же многоходовочка, разыгранная так. Мы прекрасно знаем, что эта операция под руководством Рубио готовилась в течение полугода.

Топливная блокада Кубы. Только ли в нефти дело и кто следующий, разберёмся в ток-шоу «Мнения»-8

Саймон Ципис, доктор политических наук, эксперт по международным отношениям и национальной безопасности:
За этим стоит не Трамп и не Рубио. За этим стоят мировые мегакорпорации нефтяного бизнеса.

Николай Бузин:
Пора уже войти в этот вопрос и Китаю, который об этом уже заявил, и Российской Федерации. И кому-то дать по зубам.

Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы смогли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 22 февраля, в 22:00 на «РТР-Беларусь». 

# Международная политика

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