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Топ-менеджеры компании МТС выступили в качестве консультантов

29 февраля 2008 19:35
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В центре обслуживания клиентов - московские и белорусские управленцы. Они отвечали на все вопросы новых абонентов.В центральном офисе МТС обслуживание сегодня по высшему разряду. Топ-менеджеры на местах консультировали абонентов. Личное общение с первыми лицами МТС.

Какой тариф посоветуете, как настроить голосовую почту и подключить услуги роуминга - на вопросы клиентов топ-менеджеры отвечают с легкостью. Но когда новый абонент читает на бейдже сотрудника МТС "президент", вопросов появляется еще больше.

Леонид Меламед, президент группы "Мобильные ТелеСистемы" входит в число "250 мировых лидеров 2007 года" по версии Всемирного экономического форума.

Все высшее звено МТС заверяет: возможности мобильных телефонов растут с невероятной скоростью. На своем примере доказано. Компания МТС громко заявила о себе на белорусском рынке. МТС за рекордно короткие сроки подключила 3 850 000 абонентов и обеспечила почти 90 % территории страны качественной связью. Кто-то бы сказал, что это сложно. МТС говорит - просто. Просто МТС.
# общество

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