Тонировку стекол автомобиля придется снять

Утверждён перечень лиц, которые имеют право управления автомобилем с тонированными стеклами.Несмотря на то, что запрет на эксплуатацию машин с тонированными стёклами вступил в силу с 1 апреля, штрафы за это нарушение пока не взимались. Между тем, водителям, которые ещё не избавились от тонированной плёнки, придётся заплатить две базовые величины или 62 тысячи рублей. Тонированные стёкла, согласно новым правилам, могут иметь только спецмашины или автомобили, имеющие специальное разрешение.