Прямой эфир

Томич поселился в стеклянном кубе

06 сентября 2009 12:33
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Акция, в рамках которой молодой человек проживет неделю в стеклянном кубе в центре города, стартовала в субботу в Томске.

По информации организаторов акции, биотуалет и раковина отделены в стеклянном кубе непрозрачной перегородкой, все остальные предметы быта находятся под прозрачным стеклом.

«В субботу Алексей Степанов, добровольно согласившийся неделю пожить за стеклом, заселился в свой новый дом. Из внешней связи у него будет возможность выходить в Интернет и ежедневно в течение часа он сможет общаться по мобильному телефону. По утрам в будние дни в эфире местной радиостанции будут прямые включения из стеклянного куба», - цитирует организатора акции Newsru.

# общество

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