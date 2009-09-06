Томич поселился в стеклянном кубе

Акция, в рамках которой молодой человек проживет неделю в стеклянном кубе в центре города, стартовала в субботу в Томске.

По информации организаторов акции, биотуалет и раковина отделены в стеклянном кубе непрозрачной перегородкой, все остальные предметы быта находятся под прозрачным стеклом.

«В субботу Алексей Степанов, добровольно согласившийся неделю пожить за стеклом, заселился в свой новый дом. Из внешней связи у него будет возможность выходить в Интернет и ежедневно в течение часа он сможет общаться по мобильному телефону. По утрам в будние дни в эфире местной радиостанции будут прямые включения из стеклянного куба», - цитирует организатора акции Newsru.