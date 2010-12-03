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Только за последние сутки из Минска вывезли 20 тысяч тонн снега

03 декабря 2010 14:51
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Минские дорожники круглосуточно следят за состоянием и содержанием дорог.

Уборка улиц идет постоянно. Только за минувшие сутки израсходовано сотни тонн песчано-соляной смеси и чистой соли.

Для расчистки проезжей части от снега и обработки противогололедными материалами установлены определенные сроки. Так, дороги первого уровня требований должны быть очищены не позднее, чем за четыре часа с момента окончания снегопада или метели, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Лучина, заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор»:
Мы работаем круглосуточно, в течение суток у нас на всех дорогах, мостах, путепроводах было более 830 единиц техники. Только за последние сутки мы вывезли из города около 20 тысяч тонн снега.

# общество # Погода

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