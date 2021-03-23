«Только в мыслях осталось: дом, семья, сын». Мужчина негативно отзывался о правоохранителях в Telegram-канале, теперь он под стражей

Новости Беларуси. Искреннее раскаяние, извинения перед родными и статус обвиняемого в совершении преступления. С такими последствиями столкнулся активный участник Telegram-канала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сентябре 2020 года в Сети мужчина негативно высказался в отношении представителей правоохранительных органов и их семей, а также призывал участников чата избивать и калечить милиционеров и сжигать их имущество. Обвиняемый пояснил, что к написанию сообщений его подтолкнули деструктивные Telegram-каналы.