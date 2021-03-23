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«Только в мыслях осталось: дом, семья, сын». Мужчина негативно отзывался о правоохранителях в Telegram-канале, теперь он под стражей

23 марта 2021 06:29
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Новости Беларуси. Искреннее раскаяние, извинения перед родными и статус обвиняемого в совершении преступления. С такими последствиями столкнулся активный участник Telegram-канала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сентябре 2020 года в Сети мужчина негативно высказался в отношении представителей правоохранительных органов и их семей, а также призывал участников чата избивать и калечить милиционеров и сжигать их имущество. Обвиняемый пояснил, что к написанию сообщений его подтолкнули деструктивные Telegram-каналы.

«Только в мыслях осталось: дом, семья, сын». Мужчина негативно отзывался о правоохранителях в Telegram-канале, теперь он под стражей-1

Если бы я знал в момент совершения преступления, что стоит на кону и что можно потерять, конечно, я бы никогда не совершил этого. Только в мыслях осталось: дом, семья, сын. Извиниться перед мамой, перед женой, перед сыном, который будет расти без отца.

«Только в мыслях осталось: дом, семья, сын». Мужчина негативно отзывался о правоохранителях в Telegram-канале, теперь он под стражей-4

Мужчине предъявлено обвинение в возбуждении социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности. Он заключен под стражу.

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# Акции протеста # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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