Токио появится научная библиотека комиксов-манга

Токийский частный университет Мэйдзи планирует к 2015 году открыть специальную библиотеку по изучению комиксов-манга и связанных с ними жанров, включая видеоигры.

По первым оценкам, библиотечный фонд вместит в себя около 2 миллионов предметов - от рисунков до игрушек. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на APF, первым шагом в реализации проекта станет открытие 31 октября Мемориальной библиотеки Есихиро Енэдзава, известного в Японии критика манга, умершего в 2006 году. Его личное собрание комиксов состоит из 140 тысяч книг.

Создание библиотеки манга - это еще один шаг по пропаганде современной японской массовой культуры. Так, в 2008 году вступил в должность «посол аниме» - мультипликационный робокот Дораэмон. Правительство премьер-министра Таро Асо, ушедшее в отставку в сентябре 2009 года, собиралось выделить на строительство в Японии музея комиксов и поп-культуры 11,7 миллиарда йен (128 миллионов долларов). Правда, новое левоцентристское правительство похоронило этот проект, не сочтя его достаточно эффективным с экономической точки зрения.