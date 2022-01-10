Токаев: «Уже очевидно, что все эти боевые действия координировались из одного центра»
Оперативная обстановка в Казахстане, совместная миротворческая операция и ревизия борьбы с терроризмом. Эти темы 10 января наполнили повестку внеочередного онлайн-саммита ОДКБ. Участие в нем принял Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все эти дни лидеры альянса держали беспрерывную связь, череда телефонных разговоров об оперативной обстановке в Казахстане, конечно, звучала и в кабинете нашего Президента. Александр Лукашенко глубоко погружен в суть событий не чужой нам страны, а если глобальнее – в корень происходящей политической тряски всего постсоветского пространства. Может, потому сегодня без излишней дипломатической абстракции подчеркнул, уроков достаточно – пора делать выводы.
Белорусский лидер подчеркнул: накопилось слишком много желающих взорвать ситуации в постсоветских республиках. Формы и методы гибридного влияния на наши страны совершенствуются. А значит альянсу необходимо повышать уровень взаимодействия. Напомним, потери от террористических атак в Казахстане потрясают. Известно, что в массовых беспорядках погибли 17 силовиков, более 1 300 получили ранения. Данные по мирному населению уточняются.
О прецедентах и коллективном ответе агрессорам – материал Ксении Худолей.
Ксения Худолей, корреспондент:
10 января в Казахстане – День общенационального траура. Причина тому – многочисленные жертвы трагических событий в ряде регионов страны. Силовики, гражданские и даже дети – настолько губительными и кровопролитными могут быть последствия геополитических посягательств. Остановить их, показывает ситуация, может только коллективный ответ.
Начало 2022 года абсолютно точно стало трагически-неспокойным для всех партнеров по ОДКБ. Казахстан буквально в считаные дни вспыхнул под куполом псевдо-народных беспорядков, страну быстро охватил информационный хаос, а после выстрелы и поджоги. Под маской «мирных протестующих» (такое мы уже видели), на улицах казахстанских городов орудовали профессионалы – мародеры, преступники и убийцы. Людей, пострадавших от их рук, лидеры ОДКБ сегодня почтили минутой молчания.
Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности как удар метронома отмеряет синхронность и согласованность стран ОДКБ в сложившихся обстоятельствах. Очевидно, Казахстан – звено общей цепи, которую стремятся разорвать в попытке политического передела мира.
Касым Жомарт Токаев, президент Казахстана:
Речь идет о попытке государственного переворота, теперь уже очевидно, что все эти боевые действия координировались из одного центра. Я подчеркиваю, синхронные нападения на здания, региональных властей, правоохранительных органов, следственные изоляторы, стратегические объекты, банки, телевышку и телеканалы. Захватывались аэропорты, перекрывались автомобильные и железные дороги, блокировалась работа скорой помощи и пожарных. В ходе нападения на войсковые части и армейские блокпосты, бандформирования пытались завладеть оружием и боевой техникой.
Объединить силы в борьбе с информационными атаками, повысить уровень политического взаимодействия, создать единый для ОДКБ список запрещенных организаций – 10 января прозвучало немало предложений. Все они продиктованы временем и пониманием, избежать потерь можно лишь двигаясь на шаг впереди.
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