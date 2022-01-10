Токаев: «Уже очевидно, что все эти боевые действия координировались из одного центра»

Оперативная обстановка в Казахстане, совместная миротворческая операция и ревизия борьбы с терроризмом. Эти темы 10 января наполнили повестку внеочередного онлайн-саммита ОДКБ. Участие в нем принял Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все эти дни лидеры альянса держали беспрерывную связь, череда телефонных разговоров об оперативной обстановке в Казахстане, конечно, звучала и в кабинете нашего Президента. Александр Лукашенко глубоко погружен в суть событий не чужой нам страны, а если глобальнее – в корень происходящей политической тряски всего постсоветского пространства. Может, потому сегодня без излишней дипломатической абстракции подчеркнул, уроков достаточно – пора делать выводы.

Белорусский лидер подчеркнул: накопилось слишком много желающих взорвать ситуации в постсоветских республиках. Формы и методы гибридного влияния на наши страны совершенствуются. А значит альянсу необходимо повышать уровень взаимодействия. Напомним, потери от террористических атак в Казахстане потрясают. Известно, что в массовых беспорядках погибли 17 силовиков, более 1 300 получили ранения. Данные по мирному населению уточняются. О прецедентах и коллективном ответе агрессорам – материал Ксении Худолей. Ксения Худолей, корреспондент:

10 января в Казахстане – День общенационального траура. Причина тому – многочисленные жертвы трагических событий в ряде регионов страны. Силовики, гражданские и даже дети – настолько губительными и кровопролитными могут быть последствия геополитических посягательств. Остановить их, показывает ситуация, может только коллективный ответ.

Начало 2022 года абсолютно точно стало трагически-неспокойным для всех партнеров по ОДКБ. Казахстан буквально в считаные дни вспыхнул под куполом псевдо-народных беспорядков, страну быстро охватил информационный хаос, а после выстрелы и поджоги. Под маской «мирных протестующих» (такое мы уже видели), на улицах казахстанских городов орудовали профессионалы – мародеры, преступники и убийцы. Людей, пострадавших от их рук, лидеры ОДКБ сегодня почтили минутой молчания. Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности как удар метронома отмеряет синхронность и согласованность стран ОДКБ в сложившихся обстоятельствах. Очевидно, Казахстан – звено общей цепи, которую стремятся разорвать в попытке политического передела мира.