Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 18 декабря: дресс-код медработников

Новости Беларуси. Впервые в истории национального здравоохранения готовится к рассмотрению свод правил, регулирующих морально-нравственные аспекты поведения медицинских и фармацевтических работников, манеру их общения, а также внешний вид. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение. Свои мнения на этот счёт высказали гости ток-шоу «Что происходит».

Гости в студии:

Роберт Часнойть, председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель ОО «Белорусская ассоциация врачей»

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент

Сергей Гайдукевич, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь

Игорь Соколов, главный редактор газеты «Аргументы и факты в Беларуси»

Владимир Максимков, продюсер