«Тогда и нам легче будет». Лукашенко о развитии сотрудничества с Казахстаном на уровне губернаторов

Александр Лукашенко встретился с председателем Мажилиса Парламента Казахстана Ерланом Кошановым. Разговор был предельно предметным и выходил далеко за рамки протокольного визита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь и Казахстан – стратегические партнеры с более чем 30-летней историей доверительного диалога, который во многом опирается на регулярные личные контакты лидеров двух стран.

Казахстан – это житница Центральной Азии. Бесспорно, туда дорога для нашей зерноуборочной техники. В начале года самый массовый белорусский комбайн удостоен знака качества. Президент уверен в качестве нашей продукции и предложил на участке в несколько тысяч гектаров продемонстрировать, как работают белорусские комбайны и тракторы. У нас есть и энергонасыщенные модели – как раз для необсяжных зерновых просторов. Президент лично обкатывал такую технику.

Парламентская делегация Казахстана посещает нашу страну с официальным визитом по приглашению Палаты представителей. Состоялась встреча на Советской, 11. Перед заседанием гостям показали фотовыставку о межпарламентском сотрудничестве Беларуси и Казахстана, а председатель Мажилиса оставил запись в книге почетных гостей. Наши парламентарии готовы со своими коллегами продвигать объединительную повестку на различных международных площадках. Этакая дипломатия парламентаризма. Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Белорусско-казахстанские отношения вышли на уровень стратегического партнерства и взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества. И это подтверждается реальными конкретными делами и работой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между нашими странами и формами парламентского взаимодействия.

Конструктивная и миролюбивая внешняя политика – это то, что объединяет наши страны. Позиция. Эти же принципы лежат в основе Шанхайской организации сотрудничества. Символично, именно в год председательства Казахстана Беларусь получила статус государства – члена семьи ШОС. Глава государства подчеркнул этот момент. В нынешнем году Казахстан от Беларуси принял председательство в ЕАЭС. Активность Минска должна передаться и Астане. Задача – повысить экономическую привлекательность евразийской интеграции. Глава государства ориентирует еще и на развитие регионального сотрудничества. В обеих странах развитием такого сотрудничества занимаются в том числе парламентарии. А Беларусь и Казахстан ведут подготовку к проведению тематического форума по межрегиональному сотрудничеству. Идея Первым одобрена.