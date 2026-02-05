«Тогда и нам легче будет». Лукашенко о развитии сотрудничества с Казахстаном на уровне губернаторов
Александр Лукашенко встретился с председателем Мажилиса Парламента Казахстана Ерланом Кошановым. Разговор был предельно предметным и выходил далеко за рамки протокольного визита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Казахстан – стратегические партнеры с более чем 30-летней историей доверительного диалога, который во многом опирается на регулярные личные контакты лидеров двух стран.
Казахстан – это житница Центральной Азии. Бесспорно, туда дорога для нашей зерноуборочной техники. В начале года самый массовый белорусский комбайн удостоен знака качества. Президент уверен в качестве нашей продукции и предложил на участке в несколько тысяч гектаров продемонстрировать, как работают белорусские комбайны и тракторы. У нас есть и энергонасыщенные модели – как раз для необсяжных зерновых просторов. Президент лично обкатывал такую технику.
Парламентская делегация Казахстана посещает нашу страну с официальным визитом по приглашению Палаты представителей. Состоялась встреча на Советской, 11. Перед заседанием гостям показали фотовыставку о межпарламентском сотрудничестве Беларуси и Казахстана, а председатель Мажилиса оставил запись в книге почетных гостей. Наши парламентарии готовы со своими коллегами продвигать объединительную повестку на различных международных площадках. Этакая дипломатия парламентаризма.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Белорусско-казахстанские отношения вышли на уровень стратегического партнерства и взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества. И это подтверждается реальными конкретными делами и работой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между нашими странами и формами парламентского взаимодействия.
Конструктивная и миролюбивая внешняя политика – это то, что объединяет наши страны. Позиция. Эти же принципы лежат в основе Шанхайской организации сотрудничества. Символично, именно в год председательства Казахстана Беларусь получила статус государства – члена семьи ШОС. Глава государства подчеркнул этот момент.
В нынешнем году Казахстан от Беларуси принял председательство в ЕАЭС. Активность Минска должна передаться и Астане. Задача – повысить экономическую привлекательность евразийской интеграции. Глава государства ориентирует еще и на развитие регионального сотрудничества. В обеих странах развитием такого сотрудничества занимаются в том числе парламентарии. А Беларусь и Казахстан ведут подготовку к проведению тематического форума по межрегиональному сотрудничеству. Идея Первым одобрена.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С Россией пока, с Казахстаном это межрегиональное сотрудничество дает хороший результат. Ну и приведем форум регионов. Где скажете, там и проведем, чтобы подтолкнуть это сотрудничество. Даже с Украиной мы когда-то начали этот процесс, провели первый форум. Когда мы собрались в Украине, губернаторы (наши, их), и наметили пути сотрудничества.
Не все получилось, потому что началась эта вакханалия в Украине, но мы немало сделали за это время. Поэтому вот на среднем уровне, а губернатор у вас и у нас – это центральные фигуры. Как ни крути, от них многое зависит. Особенно у вас, такой громадине-территории. Поэтому надо нам этот процесс как-то ускорить, развивать и не бояться, что эта середина начала сотрудничать. Тогда и нам легче будет.
Сотрудничество между регионами успешно курирует и организовывает Совет Республики. Есть очень продуктивный и позитивный опыт с Российской Федерацией. Можем повторить и с Казахстаном. Этот визит в Беларусь явно вышел за рамки лишь парламентских встреч. Экономика – основа всего. Девиз работы белорусского лидера становится внешнеполитическим мерчем.
Читайте также:
Лукашенко: ни одна страна, даже Америка, не может развиваться независимо
Лукашенко: Беларусь и Казахстан имеют одинаковые взгляды на развитие мира
Беларусь готова развивать сотрудничество с Казахстаном по любому направлению – Лукашенко