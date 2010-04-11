Т.Кондрусевич: Сегодня костел должен быть медийным

Об отношениях между католической и православной конфессиями в Беларуси, финансовом и моральном кризисах в мире и возможности визита в Беларусь Папы Римского рассказывает программе «Неделя» Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Добрый день, или на это неделе всё-таки логичнее было бы сказать «Христос воскрес!».

Воистину воскрес.

Люди всего мира — и католики, и православные, и другие конфесии — встретили Пасху вместе. Действительно ли это большой символ?

Раздел христианства — это рана на теле нашего Господа, и на костеле, и на церкви, и эта рану нужно лечить. Время от времени бывает, что пасху мы празднуем в один и тот же день, как в этом году. Надо сказать, что и в следующем году будет то же самое. Сегодня, когда наш мир находится под прессом вызовов современности, на них нужно отвечать. Когда мы отвечаем вместе, этот ответ сильнее. Совместное празднование Пасхи в этом году — это свидетельство нашего единения. Когда вместе колокола объявляют радость Воскресения — это то, что значимо в мире, и то, что может изменить этот мир.

В этом году Вы были в православном храме в день Пасхи, и многие обратили внимание: стоял Президент, с одной стороны — Вы, с другой — Филарет. Это тоже достаточно яркий символ работы, которую в Беларуси проделали и верующие, и светская власть. Много ли сделано или гораздо больше предстоит сделать в деле объединения конфессий и светской власти?

Надо сказать, что Митрополит Филарет всегда приглашает на все такие большие богослужения и я тоже приглашаю представителей православной церкви — это обычное дело, но в этой обычности есть много важного. Наверное, во многих странах мира хотели бы, чтобы так было. Слава Богу, у нас такое есть. Я хотел бы сказать, что в Беларуси очень хороший межконфессиональный климат. Роль Митрополита Филарета — он открыт, он хочет иметь контакты с другими конфессиями. Ну а то, что я стоял рядом с Митрополитом и Президентом — это тоже заслуга Митрополита Филарета. Я стоял в зале, как и все прочие, но в определённый момент он позвал меня — он там хозяин, я пришёл — это говорит о том, что он открытый человек.

Много ли ещё нужно сделать? Наверное, ещё много, это долгая дорога. Но дальше, мы хорошо знаем, что позиции как католического костёла, так и православной церкви в отношении к наиважнейшим проблемам современности практически одинаковы.

В этом году отчётливо стала заметна ещё одна тенденция последнего времени: после Советского Союза люди стали возвращаться к вере, и в последнее время это возвращение наблюдается всё более и более массово. Очень много людей, которые постились и молились не для публики, а для себя, для души. Как Вам кажется, почему люди так активно идут в веру в новом времени?

Сегодня человек понимает, что только материальные ценности не решают всех его проблем. Мне помним сериал «Богатые тоже плачут» — недостаточно было этого богатства, чтобы быть счастливыми. Финансовый кризис, который сегодня охватил весь мир, их которого все ищут выход; Бенедикт XVI сказал, что этот кризис показывает, что строить своё будущее только на фундаменте материальных ценностей — значит, строить на песке. Человек это всё видит и поэтому делает соответствующие выводы.

С одной стороны, финансовый кризис более-менее мы пережили, но всё-таки остаётся открытым вопрос с моральным кризисом, который накрывает мир всё больше.

Как и финансовый, так и моральный кризис охватил весь мир. На территории бывшего Советского Союза ситуация, может быть, и тяжелее, потому что в некоторых местах в течение трёх поколений — 70 лет — преследовалась вера, были гонения на костёл. Так и Минск. Я сам помню, как писал дипломную работу — я учился в Ленинграде, в политехническом, работу писал тут на МАЗе — в Минске костёла не было, нужно было ехать в Красное. Осталось наследие этого атеизма. А другое дело, что сегодня есть мировые тенденции, которые приходят к нам. Сегодня уже нельзя закрыться какой-то стеной, через которую никто не пройдёт. Интернет, телевидение, миграция, да и просто множество людей ездит — приезжают к нам и привозит какие-то новые другие тенденции. Поэтому в этом смысле нужно быть очень сильным в своей вере. Миновало время, когда человек искал, теперь нужно искать этого человека. Сегодня нужно новая евангелизация: это не значит, что мы придумаем новое Евангелие, это то же самое, которые нам передал Иисус Христос две тысячи дет тому назад. Однако способы представления этого Евангелия другие. Мы говорим о том, что нам нужно строить костёл из кирпича, однако он должен быть и медийным, должен донести эту добрую весть — Евангелие — до каждого человека. А сегодня без масс-медиа это очень-очень тяжело сделать.

Не раз звучала мысль о том, что в этом году возможен визит Папы Римского в Беларусь. Как Вам кажется, насколько это реально и осуществимо в этом году, и есть ли какие-то данные по этому поводу?

Я уже много раз повторял те слова, которые мне сказал сам Папа: «Если Бог откроет мне двери в Беларусь, то я туда войду». Будем просить этой милости, чтобы эти двери были открыты, потому что на самом деле наш народ, нашие верующие, вся общественность хотели бы видеть то, что понтифик приехал сюда. Это было бы хорошо и в развитии отношений и с православной церковью, и с общественностью, с государством. Само слово «понтифик» означает «мост». Эти мосты сегодня нужно строить. Их слишком долгое время рушили, нужно строить их заново.