Тишина и покой в получасе от столицы. Смолевичи – лидер среди городов-спутников по росту рынка жилья
Смолевичи – лидер среди городов-спутников по росту рынка жилья и один из самых динамично развивающихся. За последние 4 года введено в эксплуатацию 20 многоэтажек, а усадебная застройка приросла 550 домами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Развитие городов-спутников – приоритет государственной политики. Сегодня это не только комфортное жилье, но и современные образовательные, медицинские и спортивные объекты.
Выбор в пользу переезда в город-спутник 2 года назад сделала многодетная семья Ленько. Приобрели трехкомнатную квартиру благодаря льготному кредиту. Привлек и вопрос комфорта. В шаговой доступности есть все необходимое: детский сад, школа и поликлиника.
Все больше людей выбирают спокойствие, свежий воздух и перспективы для себя и своих детей. Не отказываясь при этом от преимуществ близости к столице.
Анастасия Близнюк, корреспондент:
Смолевичи стал городом – спутником Минска в 2014 году. Сейчас здесь создается современная инфраструктура, и желающих переехать за МКАД много. Что подтверждают и цифры. Последние 11 лет количество жителей увеличилось с 15 до свыше 20 тысяч человек.
К 2035 году количество населения в Смолевичах планируют удвоить. В городе возводят четыре новых микрорайона. Один из них (квартал № 2) для очередников из столицы.
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