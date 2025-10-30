Тишина и покой в получасе от столицы. Смолевичи – лидер среди городов-спутников по росту рынка жилья

Смолевичи – лидер среди городов-спутников по росту рынка жилья и один из самых динамично развивающихся. За последние 4 года введено в эксплуатацию 20 многоэтажек, а усадебная застройка приросла 550 домами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Развитие городов-спутников – приоритет государственной политики. Сегодня это не только комфортное жилье, но и современные образовательные, медицинские и спортивные объекты.