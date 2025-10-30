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Тишина и покой в получасе от столицы. Смолевичи – лидер среди городов-спутников по росту рынка жилья

30 октября 2025 17:43
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Смолевичи – лидер среди городов-спутников по росту рынка жилья и один из самых динамично развивающихся. За последние 4 года введено в эксплуатацию 20 многоэтажек, а усадебная застройка приросла 550 домами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Развитие городов-спутников – приоритет государственной политики. Сегодня это не только комфортное жилье, но и современные образовательные, медицинские и спортивные объекты. 

Тишина и покой в получасе от столицы. Смолевичи – лидер среди городов-спутников по росту рынка жилья-2

Выбор в пользу переезда в город-спутник 2 года назад сделала многодетная семья Ленько. Приобрели трехкомнатную квартиру благодаря льготному кредиту. Привлек и вопрос комфорта. В шаговой доступности есть все необходимое: детский сад, школа и поликлиника. 

Тишина и покой в получасе от столицы. Смолевичи – лидер среди городов-спутников по росту рынка жилья-4

Все больше людей выбирают спокойствие, свежий воздух и перспективы для себя и своих детей. Не отказываясь при этом от преимуществ близости к столице. 

Тишина и покой в получасе от столицы. Смолевичи – лидер среди городов-спутников по росту рынка жилья-6

Анастасия Близнюк, корреспондент:
Смолевичи стал городом – спутником Минска в 2014 году. Сейчас здесь создается современная инфраструктура, и желающих переехать за МКАД много. Что подтверждают и цифры. Последние 11 лет количество жителей увеличилось с 15 до свыше 20 тысяч человек.

Тишина и покой в получасе от столицы. Смолевичи – лидер среди городов-спутников по росту рынка жилья-8

К 2035 году количество населения в Смолевичах планируют удвоить. В городе возводят четыре новых микрорайона. Один из них (квартал № 2) для очередников из столицы.

Подробнее в видеоматериале.

# Строительство # Государственная политика

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