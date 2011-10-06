Типичные и нетипичные истории распада семейных пар в Беларуси

Традиционные виновники разводов – измена и алкоголь. В большинстве случаев женщины подают иски о разводе. О типичных и нетипичных историях разводов в Гродно и Гродненской области газете «Гродненская правда» рассказали психолог и судья.

Татьяна Климова, судья суда Октябрьского района города Гродно:

Брак, которому 15-20 лет, распадается чаще всего из-за того, что муж пьет, а инициирует развод жена. Дети уже выросли, и ничего вместе супругов уже не держит. Однако это еще тот возраст, когда можно устроить личную жизнь. Юные браки часто не терпят компромиссов. Но, как ни странно, не сойдясь характером с одной половинкой, тут же ищут другую. Недавно спрашиваю у молодой семьи: почему разводитесь, ведь у вас маленький ребенок… В ответ слышу от супругов, что у каждого из них уже есть новая семья.

Были случаи, когда разводились через месяц-полтора после свадьбы. Причины поразили – не поделили подаренные на свадьбе деньги, или вторая половинка забрала эти деньги и скрылась или проиграла в казино… Бывает, когда принимают решение разойтись люди, прожившие вместе не один десяток лет. Был случай, когда разводились сорокалетние супруги. Жена долго не давала мужу согласия на развод. Супруг не хотел не только идти на компромисс, но даже разговаривать со своей бывшей возлюбленной. Он переехал жить в другой город, а в суде его интересы защищал адвокат. Однажды разводилась семейная пара, где супругам было около восьмидесяти лет. Оказалось, из-за того, что жена стала частенько захаживать на чай к соседу по даче.

Андрей Васюкевич, психолог-консультант:

С проблемами семейного плана приходит треть моих клиентов. Причины кризисов в семье и разводов – нежелание слушать друг друга и уступать. Cупруги не хотят работать на отношения. А ведь семья – это лодка, из которой часто нужно вычерпывать воду, чтобы она не затонула.

В браках до семи лет люди еще не успели «врасти» друг в друга. К плохому супруги еще не привыкли, а хорошее уже не замечают. Своеобразным порогом считаю 12-13 лет совместной жизни, когда люди притираются друг к другу, появляются совместно нажитые материальные ценности, которые также удерживают брак… К скорому разрыву приходят те пары, которые ошибочно делают ставку на штамп в паспорте или на рождение детей, мол, после свадьбы отношения улучшатся.