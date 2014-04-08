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Тесты на выявление наркотиков разработаны и уже испытываются в Беларуси

08 апреля 2014 08:13
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Новости Беларуси. Тесты на выявление наркотиков разработали ученые Белгосуниверситета. Партии опытных образцов уже отправлены в пограничные войска, подразделения МВД, а также в столичные автобусные и троллейбусные парки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новинка проста в использовании. Если, например, в организме человека содержится наркотическое вещество, индикатор окрашивается в определенный цвет. Таким образом можно определить различные виды наркотиков - героин, кокаин, амфетамин, метадон и другие. Тесты  безопасны, а по времени занимают всего от 1 до 5 минут.

# общество # Наркотики

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