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Тестирование по желанию

15 октября 2007 11:20
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15 октября в белорусских вузах будет проводиться тестирование по желанию абитуриента для выпускников прошлых лет, без выдачи сертификата. Что касается тестирования по желанию для нынешних выпускников, то первый его этап пройдет в начале  ноября на базе школ, гимназий и лицеев. Задания будут основаны на материалах централизованного тестирования 2007 года. На втором и на третьем этапах в феврале и апреле  абитуриентам предложат новые задания, разработанные специалистами Республиканского института контроля знаний.

Тестирование по желанию абитуриента позволяет проверить уровень знаний, определить пути более эффективной подготовки к экзаменам, приобрести технические навыки заполнения бланка ответов, а также психологически подготовиться к предстоящим вступительным испытаниям.
# общество

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