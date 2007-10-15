15 октября в белорусских вузах будет проводиться тестирование по желанию абитуриента для выпускников прошлых лет, без выдачи сертификата. Что касается тестирования по желанию для нынешних выпускников, то первый его этап пройдет в начале ноября на базе школ, гимназий и лицеев. Задания будут основаны на материалах централизованного тестирования 2007 года. На втором и на третьем этапах в феврале и апреле абитуриентам предложат новые задания, разработанные специалистами Республиканского института контроля знаний.



Тестирование по желанию абитуриента позволяет проверить уровень знаний, определить пути более эффективной подготовки к экзаменам, приобрести технические навыки заполнения бланка ответов, а также психологически подготовиться к предстоящим вступительным испытаниям.

