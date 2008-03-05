Тест на профпригодность и психологическую устойчивость

С 5 по 31 марта абитуриенты смогут зарегистрироваться на профессионально-психологическое собеседование. Оно проводится 10 специальностям: "государственное управление", "государственное управление и право", "государственное управление и экономика", "международные отношения", "международное право", "правоведение", "экономическое право", "таможенное дело", "журналистика" и "международная журналистика".



Причем сделать это можно только в одном из вузов. Тестирование будет проходить в форме устного собеседования, где ребята должны показать свой интеллект и творческий подход. Каждого абитуриента оценит квалифицированная комиссия, в состав которой войдет психолог.



После регистрации абитуриентам будет определен день самого испытания-5, 12 или 19 апреля. Для тех, кто по уважительной причине не сможет прийти в назначенный день, определен резервный - 30 апреля.



Ожидается, что профессионально-психологическое собеседование в БГУ пройдут более двух тысяч человек.