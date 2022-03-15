Тертель: «Наши люди в безопасности, есть, конечно, проблемные аспекты, связанные с украинскими событиями»

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости Президент 15 марта собрал руководящий и оперативный состав органов госбезопасности. Говорили о белорусской экономике и преодолении санкций, перспективах доллара, договоренностях с Россией и о попытке удара по территории Беларуси ракетой «Точка-У», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стратегия понятна. Мы ее не скрываем – быть суверенным и безопасным государством. А вот тактические планы уже за кадром. Мы лишь косвенно поймем – все в порядке. По мирной реальности.

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:

Наши люди в безопасности, есть, конечно, проблемные аспекты, связанные с украинскими событиями. Есть конкретные поручения главы государства и жесткие требования к Комитету госбезопасности по выстаиванию не только наших национальных интересов, но и интересов простых граждан. Я думаю, что в ближайшее время мы что-то из этого направления сможем нашей общественности довести по поручению главы государства. Такие задачи мы в настоящее время выполняем. Об их ходе и результатах я пока говорить по понятным причинам не могу.

Сегодня же белорусские чекисты были удостоены заслуженных наград. Есть известная белорусская композиция «Васильковое небо». В Беларуси васильковый цвет на погонах сотрудников госбезопасности, а небо у нас всегда васильковое, в том числе благодаря людям, которые всегда за кадром.

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