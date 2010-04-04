«Terror» по-русски значит «страх»: хроника терактов в России

Предпасхальную неделю омрачили сообщения о крупных терактах в России. Сначала взрывы в московском метро, затем серия терактов в Дагестане. Более полусотни погибших, десятки раненых невинных людей. Но страшнее другое. Сообщения о бесчеловечных взрывах с экранов телевизоров уже воспринимаются если не как рядовые, то, во многом, как уже привычные новости. А современная история России это во многом история терактов, где уже есть свои закономерности.

Когда в понедельник, 29 марта, выпуски новостей взорвали сообщения о двух терактах в московском метро, многие российские СМИ отметили: жители столицы панике не поддались. И с этой стороны теракт, то есть деятельность, направленную именно на возникновение среди населения ощущения ужаса, конечно можно считать провалившимся. Относительное спокойствие граждан действительно помогло избежать многих проблем в организации спасательных и следственных работ. Вот только с другой стороны, отсутствие паники в жизни и частично на экране явно показало — за двадцать лет сверхновой российской истории к разного рода акциям умышленного насилия, нацеленным на мирное население, мирное население как-то привыкло. И, если вдуматься, вот уже эта мысль не пугать попросту не может.

Москвичи на улицах:

- Есть испуг — в Москве мы все живем как на пороховой бочке — всё-таки поддаваться панике, я считаю, не стоит.

Впрочем, два нынешних теракта в московском метро и вправду были и не первыми, и не самыми кровавыми. С июня 1996 московская подземка пережила восемь нападений, в результате которых погибли почти 100 и были ранены более 400 человек. Причем, как ни страшно это звучит, данный вид транспорта все эти годы был совсем не самым терророопасным. Жертвами десяти крупнейших терактов на автобусах, поездах и самолетах в России стали более двухсот пассажиров. Еще почти 500 получили ранения. При этом география атак на транспорте показывает: до конца не безопасны ни поезд Грозный-Москва, ни «Невский экспресс», ни авиалинии, ни скромные автобусные маршруты далеко на периферии.

Владислав Шурыгин, заместитель главного редактора газеты «Завтра» (Россия):

Уже целое поколение выросло в России людей, которые непрерывно по телевизору в новостях видят горящие города, убитых солдат, убитых боевиков, подрывы, взрывы. Для которых слово «террор» является настолько обычным, насколько в советское время были обычными слова «полет в космос». Конечно, в этом случае у людей вырабатывается психологическая внутренняя готовность. Но это не значит, что люди готовы бесконечно терпеть.

Напряженность в России последних лет находила свой выход отнюдь не только в атаках на магистралях. В девяти только самых громких акциях, таких как серия взрывов на рынке Владикавказа и нападение на участников парада по случаю Дня Победы в Грозном, погибли около 200 и ранены до 1000 человек. История одновременно объявленной и не объявленной войны с мирными гражданами поставила под сомнение даже извечное утверждение «Мой дом — моя крепость». Взрывы четырех жилых домов в 1999 году унесли свыше 300 жизней, а количество раненых по подсчетам превысило 1700. Вероломные акции в Буйнакске, Москве и Волгодонске серьезно подорвали ранее почти абсолютную веру в безопасность родных стен.

Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации:

Ни одна мера по ограничению терроризма реализована на деле не будет. Если за одиннадцать лет их не реализовали, то дело явно не в том, что кто-то чего-то не додумал.

Владислав Шурыгин, заместитель главного редактора газеты «Завтра» (Россия):

Силовые методы, безусловно, нужны. Они должны быть четкими, они должны быть вовремя, они должны быть адресными, они должны быть эффективными. Но сами по себе силовые методы, без решения вот этих громадных проблем, не решат ничего. Только вместе и только спокойно это можно решать.

Однако пожалуй самым чудовищным и самым показательным явлением, характеризующим террор в сверхновой России, стали захваты. Организованные как военные операции против мирных граждан, проводимые многочисленными обученными, подготовленными, хорошо вооруженными нелюдьми атаки на больницу в Буденновске, роддом в Кизляре, театральный комплекс в Москве и школу в Беслане — эти акции устрашения стали не только наиболее кровавыми: почти 700 погибших, свыше 1000 раненых, тысячи пострадавших... Сам факт проведения захватов до сих пор ставит в недоумение экспертов и наводит их на мысль о самой возможности противодействия терроризму, которая безусловно есть, вот только найти которую представителям российских спецслужб и администрации пока не удалось.

Леонид Ивашов, председатель Академии геополитических проблем (Россия):

Все эти террористические акты имеют федеральное звучание, значит, это говорит о том, что ошибки, прежде всего в федеральном центре, во внутренней политике федерального центра, которые и приводят к такого рода системным тяжелейшим трагедиям.

Инициированные последними трагическими событиями в Москве подсчеты выявили: за двадцать лет только теракты, имеющие так называемый «кавказский след», стали причиной гибели около 2000 россиян, выходцев из самых разных регионов большой страны. Более 5000 получили физические ранения. И это не учитывая военные потери и по информации лишь из открытых источников. Не считая близких погибших, которые обязаны жить... Даже ради памяти своих родных.

Впрочем, мрачную ретроспективу ситуации с безопасностью в России в российских СМИ на этой неделе чаще всего затмевала явно очерченная перспектива. В отличие от нынешнего премьер-министра Владимира Путина, после взрывов жилых домов в 1999 году, предлагавшего мочить террористов в прямом смысле слова, нынешний Президент Дмитрий Медведев, касаясь темы преследования и наказания убийц, использовал другую стихийную метафору. Во время возложения цветов на Лубянке, он заверил: организаторы взрывов будут найдены и уничтожены, как недавно были уничтожены дотла подорвавшие «Невский экспресс» в 2009 году. Вот только напоминающий, пусть даже и об ответном огне, запах гари вряд ли исчезнет быстро. Да и к тому же плохо затушенное пламя может и, скорее всего, будет полыхать вновь. И вновь. Пока его источники, будь то межнациональная рознь, социальные, экономические, религиозные или политические конфликты в обществе не исчезнут окончательно. Но о сроках наступления этой эпохи власти России на этой неделе не говорили.