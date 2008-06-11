Территория вокруг Комсомольского озера в ближайшие годы изменится до неузнаваемости

Столичные архитекторы пришли к единой концепции реконструкции. Ставка – на развитие инфраструктуры и развлечений.

Новые решения для парка Победы архитекторы искали почти 30 лет. Комсомольское озеро и парк создавались руками минской молодежи. А торжественное открытие состоялось 22 июня 1941 года, в день начала войны. Место – историческое. Архитекторы старались сделать на этом акцент. Но лучшие идеи реконструкции парка родились только сейчас. Давние мечты будут реализованы с поправкой на современность.

Стеклянный мост, рестораны на воде и интеллектуальный телеклуб. Вскоре самые смелые замыслы архитекторов будут воплощены в жизнь. Проект реконструкции пока только на бумаге. Но инвесторы уже готовы вкладывать в него средства. 4 из них определены. Так что первыми объектами здесь будут ресторан, морской клуб и школа, а также комплекс развлечений на воде.

Территорию вокруг озера разделят на зоны. Одну из них, пляжную, уже начали приводить в порядок. Строят беседки и устанавливают навесы. Зоны образования и просвещения – на противоположном берегу. Интеллектуальный телеклуб "Что? Где? Когда?" и туристический центр.

Все зоны отдыха соединит водный маршрут. Во время прогулки на катере можно будет причалить и к ресторану на воде "Каравелла", и развлечься на водных аттракционах. Территория вокруг озера изменится к 2010 году. Так что для отдыхающих здесь это последнее скучное лето без инфраструктуры и развлечений.