Территория Беларуси вне опасности

МЧС Белоруссии не видит опасности для окружающей среды республики в связи с аварией в Украине.

Фосфорное облако из Украины движется в стороны Беларуси пока лишь в воображении особо впечатлительных. События на львовской железной дороге украинские специалисты сгоряча окрестили "вторым Чернобылем". И хотя сравнивали не по размерам ущерба нанесенного экологии, а лишь констатировали - подобная крупная авария - первая в истории независимой Украины. Средства массовой информации придали локальному ЧП масштаб техногенной катастрофы. Упоминалось даже гигантское ядовитое облако, стремительно приближающееся к границе с Беларусью.

В действительности же ситуация в Украине для соседних государств угрозы не представляет. Как объяснили в Институте физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси, фосфор, который перевозился в потерпевшем крушение поезде, представляет опасность только для непосредственных ликвидаторов аварии и для жителей близлежащих населённых пунктов.

В двух близлежащих селах действительно было зарегистрировано десятикратное превышение фосфорного ангидрида в воздухе, состояние же воды и почвы не внушает опасений. Основной ожар уже потушен, но из-за жаркой погоды иногда возникают небольшие локальные возгорания.

И хотя реальной угрозы для белорусской экологии нет, в республике был усилен мониторинг за состоянием воздуха и воды в приграничных с Украиной районах. Тем более, если верить украинским синоптикам, 16-17 июля ветер дул в юго-западном направлении - в сторону Румынии, Венгрии и Словакии.

Белорусы, тем не менее, решили перестраховаться - экскурсионные туры в древний Львов отменили практически все туристические агентства.

МЧС двух государств сохраняют завидное спокойствие, не паникуют и Минприроды. Масштаб катастрофы пожару на Львовской железной дороге придали журналисты, специалисты же уверены - через пару дней слухи о якобы "втором Чернобыле" развеются, как уже развеялось ядовитое фосфорное облако.





По научным расчетам, фосфорное облако может переместиться на расстояние около 70 километров, после чего, либо выпадет кислотный дождь, либо облако рассеется. От места катастрофы железнодорожного состава с фосфором до границы Беларуси более 200 километров.

В случае возникновения какой-либо угрозы для наших регионов, в частности для Брестской области, Украина в соответствии с международными договоренностями обязана проинформировать Беларусь. В настоящее время постоянный мониторинг состояния природной среды осуществляют не только подразделения МЧС, но и Гидрометеоцентр, санэпидемслужбы, Минприроды.

Украина намерена инициировать в рамках соглашений СНГ ужесточение требований к уровню безопасности при перевозке особо опасных грузов. А Белорусская железная дорога уже усилила контроль за прибывающими на территорию Беларуси вагонами с желтым фосфором.

Учитывая создавшуюся ситуацию, во избежание скопления составов и их опозданий, дирекция Совета по железнодорожному транспорту запретила погрузку всех грузов, следующих через погранпереходы Львовской железной дороги. Соответствующая информация в оперативном порядке доведена до причастных подразделений БЖД телеграфным указанием.

В связи с событиями, произошедшими в Украине, пассажирский поезд №372 Ивано-Франковск - Минск прибыл с опозданием на 4 с половиной часа, 48-й поезд - на 2 часа. Других предупреждений об изменении расписания следования пассажирских поездов с Львовской железной дороги не поступало.